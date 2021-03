Medicii avertizează: Căștile sînt dăunătoare și periculoase Foarte multi tineri si adolescenti, dar nu numai, asculta pe strada muzica in casti, la MP3 player sau la telefoanele mobile. De asemenea, inclusiv in transportul public se asculta in acest mod muzica de catre majoritatea oamenilor. Volumul este setat de regula, la maximum, depasindu-se pragul admis de 89 de decibeli. Cercetatorii avertizeaza ca o expunere prelungita la un volum fonic ridica Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii și experții in sanatate publica spun ca in valul al treilea al pandemiei de COVID-19 vor fi mai afectați tinerii.Radu Țincu - medic ATI la Spitalul Floreasca din București: ”Cred ca va fi un al treilea val diferit fața de cele din 2020, pentru ca atunci aveam toata populația expusa riscului.…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a avertizat luni, la prima sa interventie in cadrul Conferintei pentru Dezarmare de la Geneva, asupra ''provocarilor si pericolelor'' pe care le implica programele de dezvoltare de armament ale Chinei, tara careia ii cere mai multa transparenta…

- Un sucevean care asculta muzica la maxim in propriul apartament și-a terminat distracția in arestul Poliției. In noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 2.00, o vecina deranjata de numarul mare de decibeli a sunat la 112 pentru a cere sprijinul poliției. La fața locului au mers un agent și un…

- Potrivit unor lucrari ale unor cercetatori francezi, publicate sambata, noul coronavirus s-ar fi aflat in circulatie in Franta inca din noiembrie 2019. Aceste suspiciuni pun in dificultate ipoteza aparitiei si raspandirii Covid-19 dintr-o piata din orasul chinez Wuhan la inceputul lui decembrie 2019,…

- Selim The Kid, vloggerul de doar 5 ani și 10 luni care a facut ravagii pe Youtube, lanseaza primul lui single și videoclip, “Brand”, in colaborare cu Edi Vasile. Piesa este compusa de Kastha John și beneficiaza și de un videoclip regizat de Shinijikun. “Pe langa vlogging, muzica reprezinta o alta pasiune…

- Cercetatorii britanici incearca sa stabileasca daca raspandirea rapida in sudul Angliei a noii variante de coronavirus care provoaca Covid-19 are legatura cu mutatii majore detectate la tulpina, transmite Reuters, conform news.ro. Mutatiile includ schimbari ale proteinei cu ”tepi” pe care…

- Apple a anunțat castile AirPods Max , care vor fi lansate pe piata din 15 decembrie, la pretul de 549 de dolari. Este un preț record pentru caștile Apple, dar este o mișcare de marketing cu care ne-am obișnuit deja de la compania americana. AirPods Max se fixeaza peste urechi, ceea ce inseamna ca ar…

- AirPods Max ar putea atrage clientii care nu vor casti care se fixeaza in urechi, cum sunt AirPods. Noile casti se pun peste urechi, ceea ce poate fi mai confortabil pentru folosirea pe o perioada mai lunga, dar ofera functii similare, cum ar fi suport pentru comenzile vocale “Hey Siri”, conectarea…