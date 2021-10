Un medic roman, specialist in medicina interna, ne spune ca formele grave de Covid, daca le tratezi corect, se vindeca. Importanta insa este monitorizarea pacienților Covid și momentul in care decizi sa intervii, ca medic, indiferent ca acest lucru se face in spital sau in afara acestuia. Doctorul Mihaela Grama, specialist in medicina interna, ne […] The post Medic roman: ”Formele grave de Covid se pot vindeca” first appeared on Ziarul National .