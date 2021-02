Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul are 52 de ani și a suferit arsuri pe 70% din suprafața corpului, dupa ce s-a electrocutat la locul de munca. El a fost transferat, vineri, in Belgia, cu o aeronava militara, dupa o saptamana de așteptare. Dupa accident, el fusese dus cu un elicopter SMURD la Iasi, la Clinica de Arsi de la Spitalul…

- Pacientul din Constanța, dus cu arsuri la tratament in Belgia, a ajuns acolo tratat necorespunzator și cu ranile necurațate, deși trecuse mai bine de o saptamana de la accident, acuza medicul din Belgia care trateaza pacientul. Medicul, el insuși de origine romana, spune ca pacientul a ajuns in Belgia…

- Pacientul ars din Constanta a ajuns in Belgia cu ranile necuratate, sustine medicul roman Ciprian Isacu care il ingrijeste acolo. De asemenea, pacientul avea 4 bacterii si o ciuperca luate din spitalele din Romania cand a ajuns in Belgia, transmite Digi24 . Medicul Ciprian Isacu a rabufnit la adresa…

- Pacientul a ajuns in blocul operator al spitalului din Belgia și a fost evaluat de medicii de acolo, care au constatat dupa primele analize ca a ajuns la ei infectat cu trei bacterii. Nu se știe deocamdata despre ce fel de bacterii este vorba și nu se știe nici de unde le-a luat, pentru ca in ultimele…

- Un avion al MApN va transporta in aceasta dimineata un pacient cu arsuri grave care necesita ingrijiri in Belgia. Acest lucru se intampla dupa opt zile in care barbatul, care are arsuri pe mai mult de 50% din suprafața corpului, a stat in trei spitale din Romania, fara sa primeasca ingrijire necesare.…

- Avionul care transporta in Belgia pacientul din Constanța cu arsuri grave s-a defectat și s-a intors din drum, anunța DSU: COMUNICAT DSU: „Misiunea a fost planificata sa se desfașoare ieri, 27.01.2021, dar a fost anulata din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Astazi, 28.01.2021, incepand cu ora 08.00,…

- Avionul care urma sa duca in Belgia, joi dimineața, un pacient din Constanța care a suferit arsuri grave s-a intors din drum. Situația barbatului este dramatica. Raed Arafat a declarat pentrul Aleph News ca pe drum aparatul de zbor s-a depresurizat si s-a decis intoarcerea in tara. Pacientul cu arsuri…

- Doi medici specialisti in Terapie Intensiva, Catalin Denciu si Pavel Bors, au fost raniti in incendiul de la spitalul din Piatra Neamt. Sambata, 14 noiembrie 2020, a avut loc o tragedie in Romania. Un incediu a avut loc la Spitalul Judetean Piatra Neamt, iar 10 persoane si-au pierdut viata. Catalin…