- Procurorii au gasit sume de bani, 25 de stimulatoare/defibrilatoare cardiace si 36 de tablouri apartinand unor pictori nationali de renume, in urma perchezitiilor efectuate la medicii din Iasi, acuzati ca extrageau stimulatoare cardiace de la cadavre si le montau la pacienti. ‘La perchezitiile efectuate…

