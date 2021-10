Stiri pe aceeasi tema

- Racla cu moastele Sfintei Parascheva a fost scoasa din Catedrala Mitropolitana si asezata vineri dimineata in baldachinul din Curtea Mitropolitana, spre inchinarea pelerinilor care in aceasta perioada vin la Iasi cu prilejul praznuirii hramului acesteia, care este pe 14 octombrie.

- Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasa, vineri dimineața, din Catedrala Mitropolitana de la Iași și așezata pe baldachinul special amenajat din o familie din București, care aduce flori Sfintei de 18 ani. Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei spun ca sunt pregatiți sa…

- Cel mai mare pelerinaj din Romania incepe astazi, la Iași, in ciuda faptului ca localitatea se apropie de 8 infectari la mie. La racla Sfintei Parascheva pot merge atat oameni vaccinați, cat și nevaccinați. Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei au cerut ca pelerinajul organizat la moaștele…

- Mitropolia Moldovei și Bucovinei a anunțat masurile care vor fi pentru pelerinajul de Sfanta Parascheva de la Iași, in plin val 4 al pandemiei de COVID-19. Racla cu moastele Cuvioasei Parascheva va fi scoasa vineri din Catedrala Mitropolitana din Iasi in cadrul unei procesiuni si va fi depusa in curtea…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat marti ca racla cu sfintele moaste ar putea fi scoasa mai devreme decat in alti ani din Catedrala Mitropolitana din Iasi, pentru a permite accesul unui numar cat mai mare de credinciosi la Pelerinajul de Sfanta Parascheva, fara a se crea aglomeratie.…

- Credincioșii au facut deja coada sa se inchine la moaștele Sfintei Parascheva. Oamenii se tem ca vor fi impuse noi restricții și nu vor mai putea participa la marele pelerinaj de la Iași. Oficial, evenimentul ar putea incepe vineri, mai devreme decat in alți ani, pentru a se evita aglomerația, informeaza…

- Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei cer ca pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva sa se desfașoare fara niciun fel de restricții. Acestea se declara pregatite sa organizeze sarbatoarea in cele mai bune condiții. Situația infectarilor cu COVID-19 este mai grava ca niciodata in Romania,…

- Sarbatorile orașului Iași din aceasta toamna, inclusiv pelerinajul religios de Sfanta Parascheva de la Catedrala Mitropolitana, la care participa anual și mii de botoșaneni, se vor desfașura, ca de obicei, in luna octombrie.