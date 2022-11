Stiri pe aceeasi tema

- Un control anuntat de vineri si facut de DSP Alba luni la cabinetul unui medic de familie reclamat ca nu-si primeste pacientii in cabinet si ca le acorda consultatii la o fereastra, s-a incheiat doar cu recomandari. Reprezentantii cabinetului au sustinut in fata inspectorilor care au mers in control…

- DSP Alba s-a autosesizat și va face un control la cabinetul unui medic de familie, pentru a verifica o sesizare conform careia medicul ar consulta pacienții „de la geam” și i-ar ține cu orele in frig, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat acuzat de savarsirea infractiunii de violenta in familie sub forma omorului.Dosarul va fi judecat de Tribunalul Constanta. Amintim ca prin ordonanta Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta…

- "Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti afirma categoric ca o astfel de situatie, presupunand ca se confirma ca urmare a anchetei, este inadmisibila. Trebuie, insa, inainte de orice afirmatie, asteptat rezultatul oficial al anchetei autoritatilor competente", anunța instituția, intr-un comunicat…

- Medicul chirurg Marian Gașpar, de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara, a fost ridicat de polițiștii de la DGA in urma unui flagrant delict, in care doctorul ar fi primit 1.000 de euro.

- Tragedia s-a produs luni dimineața, 22 august, pe DN7 / E81, la limita dintre județele Sibiu și Valcea. Cele trei victime se aflau in autoturismul care a intrat pe contrasens și s-a ciocnit cu un TIR.

- Ministrul Sanatații, Alexndru Rafila, a explicat care este procedura prin care o persoana poate intra in posesia iodurii de potasiu și a subliniat ca pastilele nu trebuie luate preventiv. Pastilele cu iodura de potasiu se elibereaza doar pe baza rețetei eliberata de medicul de familie, a reinterat ministrul…