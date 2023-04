Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Dolj a dat, ieri, o sentinta in dosarul privind fraudarea fondurilor europene cu ocazia construirii complexului de agrement acvatic „Water Park“ din Craiova. Dupa aproape sapte ani de judecata, instanta a constatat ca cea mai mare parte dintre infractiunile retinute de procurorii DNA s-au…

- Procurorii doljeni au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a patru barbati acuzati de tentativa de omor. Potrivit oamenilor legii, in seara zilei de 12 ianuarie, inculpatii au batut si injunghiat un barbat de 36 de ani, in urma unui conflict izbucnit in trafic. Potrivit oamenilor…

- Procurorii DNA au anuntat, ieri, trimiterea in judecata a unui medic de familie din Dolj, acuzat de sute de fapte de luare de mita si fals informatic. Infractiunile ar fi fost comise in timpul pandemiei de COVID-19. Femeia este acuzata ca, in perioada octombrie 2021 – ianuarie 2022, a primit mita de…

- Un medic de familie, dar și alte doua persoane, au fost trimise in judecata de catre procurorii DNA pentru vaccinari „facute la chiuveta”. DNA a trimis in judecata sub control judiciar, pe VATAN VENERA ECATERINA, la data faptelor medic de familie in județul Dolj, in sarcina careia s-a reținut comiterea…

- Un medic de familie din Dolj a caștgat bani prin metoda vaccinare la chiuveta. DNA l-au prins și l-au trimis in judecata. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a medicului de familie Venera Ecaterina…

- Un medic de familie din judetul Dolj a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie dupa ce a primit peste 185.000 de lei de la 926 persoane carora le-a facilitat obtinerea certificatelor de vaccinare antiCovid-19, fara ca acestea sa se fi vaccinat efectiv, informeaza Agerpres.Medicul…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova au anuntatt, luni, ca au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a lui Vatan Venera Ecaterina, la data faptelor medic de familie in judetul Dolj.Procurorii o acuza de:- luare de mita, in forma continuata…