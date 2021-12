Mediastandard.ro: Premianții propagandei ruse. Topul Sputnik e dominat de antivacciniști ​Pe lista personalitaților politice, pe primul loc se afla nimeni alta decât Diana Șoșoaca, care zilele astea a “mușcat&" un pic din opinia publica dupa ce a sechestrat niște jurnaliști straini. Alaturi de ea se afla și europarlamentarul Cristian Terheș, o alta figura antivaccinista, conform G4Media. Categoria e închisa de Liviu Dragnea, &"a reușit totuși sa mențina pe linia de plutire partidul Alianța Pentru Patrie și sa îl dezvolte împreuna cu Codrin Ștefanescu, în ciuda blocajului mediatic și a tuturor obstacolelor cu care se confrunta aceasta formațiune… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

