McDonald’s îşi închide temporar restaurantele din Rusia Lantul de fast-food a spus ca va continua sa plateasca salariile celor 62.000 de angajati ai sai din Rusia. Zeci de companii si-au oprit activitatea in Rusia de la invadarea Ucrainei, pe care Moscova a numit-o ”o operatiune militara speciala” care vizeaza nu ocuparea teritoriului, ci distrugerea capacitatilor militare ale Ucrainei. Producatorul german de imbracaminte sport Adidas, firma de cosmetice Estee Lauder si proprietarul Calvin Klein si Tommy Hilfiger, PVH Corp, sunt printre cele mai recente marci care au anuntat suspendarea activitatilor acolo. In sectorul petrolier, Shell, BP si Exxon… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

