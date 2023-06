Mazda reia producția în masă a motorului rotativ, după 11 ani Este oficial. Dupa o pauza care a durat 11 ani, atunci cand Mazda RX-8 a fost scos din producție, constructorul japonez tocmai a anunțat ca a reluat producția in masa a motorului sau rotativ. Noul motor este destinat exclusiv modelului MX-30 e-Skyactiv R-EV și este utilizat pe post de range extender. De altfel, motorul rotativ al noului SUV hibrid are o capacitate cilindrica de 830 de centimetri cubi și dezvolta 74 de cai putere. Bineințeles, trebuie menționat... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

