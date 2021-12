Max Verstappen, premiat la Gala FIA

Un arab din Golf a fost ales noul presedinte al forului automobilistic international Olandezul Max Verstappen, pilotul echipei Red Bull, a primit trofeul rezervat campionului mondial de Formula 1 in acest sezon, joi seara, in cadrul Galei Federatiei Internationale de Automobilism (FIA) care a avut loc la Paris. Verstappen, in varsta de 24 ani, a intrat in posesia trofeului la patru zile de la triumful sau in Marele Premiu de la Abu Dhabi, la capatul unei cursei interzise cardiacilor, in care a reusit sa-l devanseze in ultimul tur pe britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), rivalul sau in lupta…