- Artistul a postat prima imagine cu fetita lui, pe Instagram, unde o tine in brate, iar alaturi a scris si un mesaj emotionant. „Cuvintele nu-și au rostul… și nici nu le gasesc pe alea potrivite, daca sunt unele. Acum suntem o familie!”, a scris Matteo la descriere. Fanii s-au bucurat…

- Dupa o perioada in care starea de sanatate a lui Florin Salam a ținut primele pagini ale tabloidelor, il vedem pe manelist mai fericit ca niciodata! A lasat deoparte oboseala și i-a aratat nepoțelului sau ca știe cum sa fie un bunic de nota 10!

- Starul hollywoodian Eddie Murphy, in varsta de 58 de ani, a dezvaluit care este rolul pe care regreta enorm ca l-a refuzat, dat fiind ca, ulterior, filmul respectiv s-a bucurat de mare succes la public, transmite Infobae.In cadrul emisiunii “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, actorul american…

- Tzanca Uraganul, așa cum este cunoscut in lumea mondena, a avut parte de o scena șocanta in timp ce canta la un eveniment din strainatate, alaturi de Sorinel Puștiu. Cantarețul s-a trezit cu un pumn in fața de la unul dintre petrecareți si nu a avut timp sa reacționeze. SCANDAL MARE in LUMEA…

- Acel parinte manipulator care isi foloseste copilul ca pe un obiect in a-si recastiga fostul partener, acel parinte ce isi cumpara dragostea prin lucruri materiale pentru ca mai apoi sa-l faca pe "accesoriu" sa se simta dator si sa devina un aliat de nadejde in ritualul imbecil al cuceririi, contra…

- Actorul englez Jonah Hauer-King va juca rolul printului Eric in remake-ul live-action „The Little Mermaid”, informeaza The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.Halle Bailey a fost deja anuntata in rolul principal, Ariel, iar din distributie mai fac parte Melissa McCarthy (vrajitoarea Ursula),…

- Cantarețul american Kanye West intra intr-un club select, alaturi de rapperul Eminem, dupa ce s-a situat, pentru a noua oara consecutiv, pe primul loc in topul vanzarilor de albume, cu noul sau material discografic, "Jesus Is King", informeaza The Hollywood Reporter, potrivit Mediafax.Lansat…

- Cantarețul portorican Ricky Martin a anunțat ca este din nou tatic. Acesta are un baiețel. Ricky Martin a anunțat venirea pe lume a fiului sau pe contul de Instagram, acolo unde a dat publicitații și o fotografie cu bebelușul. "S-a nascut fiul nostru, Renn Martin-Yosef", este mesajul transmis de celebrul…