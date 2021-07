Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu și-a sarbatorit ziua de naștere in Italia, iar alaturi de aceasta și prietenii ei, a fost și Matei Stratan, fostul iubit al Madalinei Ghenea, cel alaturi de care vedeta a mai fost vazuta. S-a spus la un moment dat ca aceștia au o relație. Acum, afaceristul a facut primele declarații despre…

- Matei Stratan nu este strain de vacanța din Italia a Andreei Raicu, aceasta sarbatorindu-și, recent, ziua de naștere in Toscana, dar cu toate acestea, afaceristul nu a profitat de ocazie sa-și viziteze micuța Matei Stratan, detalii despre relația cu Andreea Raicu Andreea Raicu se afla de aproximativ…

- Aceia ce și-au imaginat, inclusiv subsemnatul, ca duelul cu Austria va fi floare la ureche pentru Italia s-au pacalit. Ei au avut insa motive sa gandeasca așa. Pe de-o parte, deoarece Squadra Azzurra, fara gol primit in ultimele 11 partide!, trebuia sa fie mai odihnita. Intr-o grupa pe care și-o adjudecase…

- Dupa ce in februarie 2021, Kim Kardashian (40 de ani) a depus actele de divorț de Kanye West (44 de ani), rapperul a fost surprins petrecandu-și aniversarea de 44 de ani in Provence, Franța, alaturi de modelul Irina Shayk (35 de ani). Kim și Kanye s-au separat dupa un mariaj de 6 ani și o relație de…

- Campionatul European de fotbal 2020 se va desfașura in aceasta vara, in perioada 11 iunie- 11 iulie 2021, dupa ce a fost aminat in 2020 din cauza pandemiei de coronavirus. Cind incep meciurile EURO 2020 Cele 11 orase gazda ale EURO 2020 sint Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca),…

- EURO 2020, ediția care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European, incepe pe 11 iunie și se termina peste o luna, in 11 orașe gazda: Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda),…

- De șapte ani, la Onești se organizeaza „Cupa Nadia Comaneci”, competiție la care in acest an au participat 60 de micuțe gimnaste. Caștigatoarele au plecat acasa cu medalii, ursuleți din pluș și dulciuri, iar fosta mare stea de la Montreal le-a pregatit fetițelor premii suplimentare: costume de gimnastica,…