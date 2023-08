Stiri pe aceeasi tema

- ”Pachetul de masuri fiscale asumat de premierul Ciolacu pentru reducerea cheltuielilor in sistemul bugetar include erori materiale, legislatie necorelata, grave greseli de strategie si, ceea ce este foarte dureros pentru noi, amana construirea noului stadion multifunctional la Timisoara. Am semnalat…

- Masurile fiscale din draftul aparut in spațiul public care vizeaza mediul de afaceri nu au fost agreate in coaliție, a declarat liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Daniel Fenechiu da dreptate mediului de afaceri, care a criticat masurile fiscale vehiculate in ultimele zile, scrie Mediafax.„Intotdeauna,…

- Consilierul ION nu și-a mai facut loc in Guvern, dupa ce social-democrații au preluat conducerea. Noul Executiv este convins ca inteligența naturala il va ajuta sa ia decizii mai bune decat cea artificiala.

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a chemat, vineri, la minister, mai mulți experți pentru a prezenta concluziile cu privire la consecințele pe care le are distrugerea barajului Kahovka de pe raul Nipru (Ucraina) asupra Romaniei.Ruperea barajului de la Kahovka a generat o viitura uriașa, iar apele…

- Imagini dezolante in apropiere de Piața Volanta din Timișoara, acolo unde oamenii arunca gunoaiele direct pe spațiile verzi. Deși acestea au fost ridicate intre timp, situația se repeta, in special in urma fluxului mare de persoane care tranziteaza zona in weekend.

- Inchis in februarie 2022 din cauza problemelor cu nocturna, Stadionul „Dan Paltinișanu” iși trage ultimele suflari. Arena de 33.000 de locuri se degradeaza de la o zi la alta și va fi demolata pentru constuirea unei noi arene. Timișoara a ramas in acest an fara echipe de fotbal in primele doua eșaloane,…

- Președintele Consiliului Județean Timiș a anunțat ca a fost finalizat studiul de fezabilitate pentru noul stadion care va fi construit pe locul actualului „Dan Paltinișanu” din Timișoara. CJT a primit documentația aferenta studiului de fezabilitate in ultimele zile ale anului trecut, cu noua luni intarziere…

- Compania care realiza studiul de fezabilitate pentru viitorul stadion care se va ridica la Timișoara pe locul actualului Dan Paltinișanu a reușit finalizarea documentației. Acum se așteapta emiterea unei hotarari de guvern care va face posibila demolarea vechii arene, urmata de o alta hotarare de guvern…