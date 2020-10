Stiri pe aceeasi tema

- Decizie istorica la Iași. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a hotarat ca moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva nu vor mai fi scoase din Catedrala Mitropolitana in acest an, in cotextul pandemiei de COVID.

- La moaște, doar cu buletinul. Reguli stricte și decizii in premiera pentru pelerinajul de la Sfanta Parascheva Pentru prima oara, racla cu moaștele Sfintei Parascheva nu va fi scoasa din catedrala, decat in situația in care oamenii se imbulzesc in curtea Catedralei. In plus, credincioșii care stau la…

- Organizatorii sarbatorii Sfintei Parascheva cer iertare lui Dumnezeu, precum și pelerinilor care nu pot veni la Iași din cauza restricțiilor, transmite Mitropolia Moldovei și Bucovinei, dupa masurile anunțate de autoritați.

- UPDATE, ora 19:00 – Racla cu moastele Sf. Cuvioase Parascheva nu va mai fi scoasa din Catedrala Mitropolitana in acest an, pentru a fi venerate de pelerini. Hotararea a fost adoptata in aceasta seara de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Iași și a fost comunicata de reprezentantii Mitropoliei…

- Arhiepiscopia Iașilor trebuie sa stabileasca un perimetru delimitat pentru desfașurarea sarbatorii religioase ocazionate de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Se interzic grupurile mai mari de 6 persoane, iar masca este obligatorie.Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Iași a decis:…

- In urma deciziei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) care permite organizarea de manifestari cu ocazia sarbatorilor religioase numai cu participarea celor care au domiciliul sau resedinta in localitatea respectiva, Pr. Constantin Sturzu, purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei…

- Pelerinajul Sf. Cuvioase Parascheva de la Iași va ține șapte zile in loc de trei zile, așa cum se intampla de obicei. Organizatorii au facut modificarea pentru a permite credincioșilor sa participe la pelerinaj, respectand regulile de protecție sanitara in contextul epidemiei. Biroul de Presa al Arhiepiscopiei…

- Mitropolia Moldovei și Bucovinei anunța anul acesta o serie de masuri menite sa protejeze, in condițiile actuale, sanatatea pelerinilor. Astfel, pentru a se evita o concentrare a inchinatorilor de-a lungul a doar cateva zile, racla cu moaștele Cuvioasei va fi scoasa din Catedrala Mitropolitana și depusa…