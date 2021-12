Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat masurile de relaxare care ar putea fi adoptate pentru perioada sarbatorilor. Anunțul a fost facut in urma ședinței de marți seara a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Participanții au propus eliminarea interdicției…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a facut cunoscute masurile functionale de Sarbatori, in contextul pandemiei de COVID-19. Masurile au fost discutate in sedinta Comitetului Natonal pentru Situatii de Urgenta si urmeaza sa fie adoptate prin hotarare de guvern.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, sustine marti, incepand cu ora 21,00, declaratii de presa la finalul sedintei CNSU. Libertatea va va prezenta masurile anunțate de șeful DSU. Guvernul Ciuca a anunțat ca pregatește mai multe masuri de relaxare, valabile pentru perioada…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, va sustine declaratii de presa de la ora 21.00, la finalul sedintei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta in care au fost decise masurile ce vor fi impuse in Romania pentru perioada sarbatorilor de iarna. Surse oficiale au…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta se va intruni marti pentru a prelungi starea de alerta. Vor fi de asemenea luate in discutie si unele masuri de relaxare pentru Craciun si Revelion.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a propus ca toti cetatenii care vin in Romania in decembrie sa prezinte teste PCR, indiferent daca sunt vaccinati sau trecuti prin boala, sustine G4Media, citand surse guvernamentale. Propunerea lui a fost respinsa in sedinta de…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, a lipsit, vineri, pentru prima oara in ultimele 8 luni, de la prezentarea hotararii Guvernului de prelungire a starii de alerta. Momentul coincide cu intrarea PSD la guvernare, acuzațiile aduse de social-democrați departamentului…

- Craciun și Revelion 2021: Vor fi restrictii de sarbatori? Anuntul facut de Raed Arafat despre sarbatorile de iarna Craciun și Revelion 2021: Vor fi restrictii de sarbatori? Anuntul facut de Raed Arafat despre sarbatorile de iarna Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, declara…