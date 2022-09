Masuri de economie de energie, la Iasi! Iluminatul cladirilor publice va fi oprit la miezul noptii Pentru a face economii la consumul de energie, municipalitatea intenționeaza sa intrerupa iluminatul arhitectural al mai multor cladiri publice din Iași. Deconectarea se va face automat la ora 24.00. „Dupa ora 24.00 se simte o rarefiere a prezenței populației in spațiul public. In momentul de fața avem iluminat arhitectural mai multe cladiri. Ce inseamna pentru noi daca deconectam acest iluminat incepand cu ziua de maine? Deconectarea pe urmatoarele 210 zile, dupa ora 24.00, inseamna o economie de aproximativ 457 de MW, cantitate pentru care s-ar plati inutil 1,5 milioane lei, din care noi ar… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

