Măsuri de carantină înăsprite la Sydney Autoritatile australiene au dispus sâmbata noi restrictii, inclusiv închiderea mai multor companii la Sydney, pe fondul recrudescentei pandemiei, în pofida mai multor saptamâni de izolare, relateaza AFP. Carantina la Sydney - instituita din 26 iunie si prelungita deja de doua ori, cel putin pâna la 30 iulie - vizeaza peste sase milioane de locuitori.

Toate magazinele considerate ''neesentiale'' vor trebui sa-si traga obloanele la Sydney si în suburbii, a anuntat Gladys Berejiklian, sefa guvernului statului australian Noul Wales de Sud, al… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

