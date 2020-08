Ziarul Unirea Masuri anti Covid-19 la fabrica Apulum: Sistem automat pentru masurarea temperaturii și verificarea purtarii maștii Sanatatea și siguranța dumneavoastra este prioritatea noastra, motiv pentru care am luat numeroase masuri de prevenție aliniate direcțiilor impuse de catre autoritați. Pe langa cele cunoscute tuturor, am reușit, sa realizam și un sistem automat prin care este masurata temperatura și verificata purtarea maștii. De asemenea am luat decizia de... Masuri anti Covid-19 la fabrica Apulum: Sistem automat pentru masurarea temperaturii și verificarea purtarii maștii Ziarul Unirea