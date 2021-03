Will Smith spune că n-a întâlnit niciodată o persoană rasistă care era și inteligentă

Într-un tur de promovare pentru noua sa serie de pe Netflix, „Amend: The Fight For America„, Will Smith a vorbit despre rasismul sistemic din America și despre rasismul din Hollywood. Smith a început să-și dea seama… [citeste mai departe]