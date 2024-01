Măști de mumie colorate și o statuie a „zeului tăcerii”, găsite în Egipt Arheologii au dezgropat morminte care conțin maști de mumie și o statuie a „zeului tacerii” in Saqqara. Potrivit Ministerului Turismului și Antichitaților din Egipt, arheologii au descoperit o serie de morminte in Saqqara. Acestea au aproximativ 1800-4800 de ani, in unele au fost gasite maști de mumie colorate și chiar o statuie a „zeului tacerii”. Maștile colorate ale mumiei dateaza din perio Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Treisprezece statuete in stilul celor care simbolizeaza Nașterea Domnului au fost gasite in mijlocul ruinelor de la Pompeii. Experții spun insa ca sunt dovezi ale tradițiilor rituale pagane din vechiul oraș roman, relateaza The Guardian.

- Arheologii din Italia au descoperit 13 statuete din teracota asemanatoare celor din Scena Nasterii Domnului in timpul unor sapaturi realizate in situl antic Pompeii, informeaza agentia de presa ANSA.Desi scena de Craciun nu era, in mod evident, o traditie in orasul roman pe atunci pagan, expertii…

- O descoperire arheologica remarcabila a avut loc in comuna Brusturi, acolo unde un rezident local a gasit mai multe bucați de topoare celtice și o lama de cuțit, datand de aproximativ 3.000 de ani. Evenimentul a avut loc duminica, iar obiectele au fost predate marți Muzeului Tarii Crisurilor, unde vor…

- Politistii din Harghita au gasit, joi, un pumnal metalic, dar si 9 bricege asupra unor elevi din doua licee din Miercurea-Ciuc. ”La data de 9 noiembrie 2023, politistii din cadrul Biroului Siguranta Scolara au desfasurat o actiune de verificare si control pentru depistarea obiectelor periculoase, la…

- Intr-o casa incendiata și fara acoperiș din kibbutzul Be’eri, echipe de arheologi israelieni cauta printre cenușa și moloz. Acestea cauta ramașițe umane, in speranța de a identifica victimele care inca lipsesc dupa o luna de la atacul mortal al Hamas. Be’eri este una dintre comunitațile cele mai afectate…

- Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața, susține un briefing de presa. Musteața va veni cu „un mesaj important pentru securitatea naționala in contextul razboiului hibrid”.

- Politistii au deschis un dosar de cercetare penala dupa ce, pe un drum forestier din comuna Calnic, județul Gorj, au fost gasite cadavrele a 23 de caini, a informat, sambata seara, Inspectoratul de Politie Judetean Gorj.

- Doua motoare de barca, in valoare de 27.500 lei, cautate de autoritatile din Suedia, au fost gasite de politistii de frontiera in judetul Tulcea, potrivit news.ro.Reprezentantii Garzii de Coasta au anuntat ca politistii de frontiera tulceni au desfasurat o actiune pentru combaterea infractionalitatii…