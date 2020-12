Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, ar urma sa aprobe anul viitor noi datorii in valoare de cel putin 160 de miliarde de euro (190 de miliarde de dolari), au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, informeaza AGERPRES . Luna trecuta, surse guvernamentale au declarat…

- Cea mai mare economie a Europei se așteapta la o noua contracție in T4, din cauza creșterii numarului de infecții cu coronavirus Economia germana ar putea sa stagneze sau chiar sa se contracte in ultimul trimestru al acestui an, deoarece masurile adoptate pentru a tine sub control cel de-al doilea val…

- Productia industriala a Germaniei a crescut mai putin decat se estima in septembrie, comparativ cu luna precedenta, deoarece criza provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19) a afectat activitatea, ceea ce sugereaza ca cea mai mare economie europeana ar putea sa nu fie suficient de puternica…

- Vanzarile de hartie igienica si dezinfectanti sunt din nou in crestere in Germania, a anuntat joi Oficiul federal de Statistica (Destatis), pe masura ce prima economie a Europei se confrunta cu al doilea val al pandemiei de coronavirus, transmite Reuters, citata de AGERPRES."Cumparaturi de…

- Nivelul datoriei Germaniei va urca probabil la 71% din PIB anul acesta, de la mai putin de 60% din PIB in 2019, se arata intr-un document al Ministerului de Finante consultat de Reuters, intrucat cea mai mare economie europeana a majorat cheltuielile pentru a face fata efectelor pandemiei de coronavirus…

- Cea mai mare economie a Europei va reveni la nivelul dinaintea crizei in 2022. Ce stimulente a acordat Germania companiilor Cele mai recente date economice ofera sperante ca PIB-ul Germaniei ar putea reveni la nivelul de dinaintea crizei la inceputul anului 2022, a declarat, marti, ministrul de Finante…

- Cea mai mare economie a Europei iși revine dupa pandemie. Numarul somerilor in Germania scade pentru a treia luna consecutiv Numarul somerilor in Germania a scazut in septembrie pentru a treia luna consecutiv, atenuand temerile ca pandemia va eroda piata fortei muncii in cea mai mare economie europeana,…

- Germania, pregatita sa cheltuie 1 mld. euro pe doua terminale de gaze lichefiate, pentru a scapa de sancțiunile SUA in proiectul Nord Stream 2 Autoritatile germane s-au oferit sa cheltuie un miliard de euro pentru a construi doua terminale pentru gaze naturale lichefiate, in incercarea de a descuraja…