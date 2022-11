Mașini de lux pentru flota Camerei Deputaților Camera Deputaților iși schimba parcul auto, iar unul dintre caștigatorii licitației este Porsche Romania. Deși nu sunt precizate modelele, cel mai probabil deputații se vor plimba in Skoda sau Volkswagen. Camera Deputaților a publicat in data de 11 noiembrie in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) rezultatele unei licitații deschise demarate in acest an pentru achiziția a 59 de autoturisme, imparțite in 2 loturi: – primul: – 55 de autoturisme 4×4 diesel, cu o putere de minim 115 CP și o viteza maxima de cel puțin 150 km/h, cu o cutie de viteze manuala, cu 6+1 trepte. VEZI AICI CERINȚELE… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

