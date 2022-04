Mașini, casă, apartament, teren și un spațiu industrial scoase la licitație în Alba de ANAF, în aprilie. Ce preț de pornire au Mașini, casa, apartament, teren și un spațiu industrial scoase la licitație in Alba de ANAF, in aprilie. Ce preț de pornire au Mașini, un teren, un spațiu industral, un apartament, sau o casa cu etaj sunt scoase la licitație, in luna aprilie de catre ANAF, sucursala Alba. Licitațiile vor avea loc la sediul instituției din strada Primaverii numarul 10, la datele anunțate mai jos. De asemenea alte licitații vor avea loc și la Campeni, la adresa indicata […] Citește Mașini, casa, apartament, teren și un spațiu industrial scoase la licitație in Alba de ANAF, in aprilie. Ce preț de pornire au in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

