Accident rutier in loc. Perșani, mașina rasturnata in afara parții carosabile. S-a intervenit cu o autospeciala de descarcerare, un echipaj SMURD și elicopterul SMURD Brașov. Victima, politraumatizata, a fost preluata de elicopterul SMURD și transportata catre UPU Brașov.