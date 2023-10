Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident rutier, miercuri de dimineața, pe drumul comunal 77, pe raza localitații Urziceanca. O tanara de 24 de ani a scapat cu viața dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe un camp din apropierea carosabilului. Totul s-a petrecut dupa ce șoferița a pierdut controlul volanului și a direcției de deplasare.…

- Un tanar din Neamț, a lovit cu mașina o batrana din comuna Buhoci, apoi a fugit de la locul accidentului. Cand l-au prins, polițiștii au descoperit ca vinovatul nu deținea nici permis de conducere. Pe 24 septembrie, in jurul orei 09.00, polițiștii Biroului Rutier Bacau au fost sesizați cu privire la…

- Un barbat care a furat o mașina, a fost urmarit de politistii din Constanta mai bine de 10 kilometri. Soferul nu a oprit nici dupa ce agentii au tras sase focuri de avertisment. Cursa hotului s-a incheiat abia dupa ce a lovit trei masini. Acesta nu era baut sau drogat, dar a dat o explicație stupefianta.…

- O femeie in varsta de 34 de ani a fost ranita grav in urma unui accident rutier produs joi pe un drum judetean din comuna Curtisoara, soferul autovehiculului care a lovit-o parasind locul accidentului si fiind cautat de politisti, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Un barbat din Prahova a fost prins in trafic, la volan, cu un permis fals. Intrebat de unde il are, șoferul a recunoscut ca l-a cumparat de pe internet, de pe o rețea sociala. Barbatul s-a ales cu dosar penal, scrie Observatorul Prahovean. Barbatul, de 39 de ani, din Carbunești, a fost oprit luni, in…

- Tragedie joi seara in județul Dambovița! Un copil de un an și noua luni și-a pierdut viața intr-un accident teribil, produs pe DJ 717, pe raza localitații Viforata. Micuțul era ținut in brațe de mama sa pe bancheta din spate in momentul cand s-a produs nenorocirea. La volanul mașinii implicate in accident…

- Accident teribil in județul Galați. Doi tineri au murit dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un stalp. Polițiștii au aflat ca barbatul aflat la volanul autoturismului nu deținea permis de conducere.

- Ce pațești daca imprumuți autoturismul unei persoane fara permis de conducere. O femeie din Alba i-a dat mașina unui tanar ”șofer” O femeie din Alba s-a ales cu dosar penal dupa ce i-a incredințat autoturismul unui tanar din Sibiu, care nu avea permis de conducere. Mai mult, autoturismul avea numere…