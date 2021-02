Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav la Calarasi. O masina de politie s-a rasturnat intr-un sant, intre localitatile Bahmut si Sipoteni. Deocamdata nu se cunoaste daca cineva a avut de suferit in urma impactului.Revenim cu detalii...

- Miercuri, 27 ianuarie, in jurul orei 14.20, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Bd Theodor Pallady. Conducatorul unui autovehicul care se deplasa pe Bd. Theodor Pallady dinspre A2 catre Bd. 1 Decembrie, a pierdut controlul asupra…

- Un copil de 13 ani a murit, dupa ce masina in care se afla a fost implicata intr-un accident, marti, in jurul orei 16,10, pe strada Gherghitei din Bucuresti. Update: Brigada Rutiera a anunțat decesul copilului de 13 ani. Știre inițiala “Conducatorul unui autovehicul, o femeie in varsta de 42 ani, care…

- In aceasta dupa amiaza un accident grav a avut loc in București, la ieșirea din Capitala! Potrivit imaginilor, o mașina se afla rasturnata pe asfalt! La fața locului s-a intervenit imediat!

- Incidentul a avut loc in jurul orei 19:00, pe Bulevardul Unirii din București, aproape de Casa Poporului. Reprezentanții Brigazii Rutiere au declarat pentru Libertatea ca accidentul, raportat la ora 19:10, a fost soldat doar cu pagube materiale, fara victime. „A fost vorba despre o tamponare produsa…

- In cursul acestei seri, un grav accident a avut loc in Capitala. Primele informații de la fața locului, vorbesc de o mașina rasturnata și mai multe persoane, posibil a fi accidentate. Mașina rasturnata și traficul blocat Conform primelor date primite la redacție, in zona Bulevardului Virtuții, pe traseul…