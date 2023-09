Masina cu romani, in masarier pe o autostrada din Italia. Trei romani care s-ar fi aflat in interiorul unui Jeep Renegade au fost surprinsi de un motociclist in timp ce goneau pe autostrada in masarier, in tandem cu restul masinilor. La volanul masinii, care se afla pe centura ocolitoare a orasului Napoli, s-ar fi aflat un roman. Manevra acestuia a fost filmata si distribuita pe Instagram. Pe imagini se poate observa cum vehiculul se deplaseaza cu spatele in timp ce restul masinilor circula in mod firesc. Videoclipul a fost publicat pe site-ul de stiri TGcom24 . „Nebunie in Napoli, un SUV merge…