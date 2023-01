Mașina anului 2023 a fost votată. Clasamentul complet al vehiculelor de top Revista britanica de specialitate ”What Car” deruleaza anual competiția ”Car of the year”, care dateaza inca din anul 1978, iar rezultatele pentru anul 2023 au fost publicate. Nu este o surpriza ca mașina care a caștigat titlul ”Mașina anului 2023” este una electrica, insa alegerea modelului a fost una surprinzatoare. Mai exact, este vorba despre Volkswagen ID Buzz, care are un design retro ieșit din comun și combina utilitatea cu confortul unui SUV premium, arata whatcar.com. Este primul microbuz complet electric de la Volkswagen: multifuncțional, complet conectat in rețea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

