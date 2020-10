Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Cluj-Napoca a depașit pragul de 3 persoane infectate cu COVID-19/1000 de locuitori. Masca obligatorie in spațiile publice, iar școlile și restaurantele ar putea fi inchise Cluj Napoca a depașit pragul incidenței de 3 persoane infectate cu COVID-19 raportat la mia de locuitori, urmand sa…

- Restricții la București din cauza numarului mare de persoane infectate cu Covid-19. Masca va deveni obligatorie in toate spațiile publice deschise și inchise, a anunțat Premierul Ludovic Orban. Premierul spune ca scopul masurilor este reduce „cat mai mult interacțiunile intre oameni”.

- Guvernul a aprobat hotararea privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand cu 15 octombrie. Masca de protecție devine obligatorie in toate spatiile deschise in localitatile unde indicele cazurilor de COVID depaseste 3 la mia de locuitori, a anunțat Raed Arafat,

- Guvernul urmeaza sa decida in sedinta de miercuri prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu 15 octombrie, urmare a unei hotarari de marti a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile…

- Autoritațile din Italia nu se joaca! Guvernul italian a hotarat ca, de miercuri, masca de protecție este obligatorie in aer liber, in intreaga țara. Totodata, executivul de la Roma a decis ca starea de urgenta va fi prelungita pana la 31 ianuarie 2021.

- Masca de protecție este obligatorie de azi in aer liber, in Capitala, ca urmare a creșterii numarului de infectari cu noul coronavirus. Trebuie purtata in toate zonele aglomerate, precum stații de autobuz, in gari, autogari, in zona pietonala din Centrul Vechi sau in piețe.

- La nivelul fiecarui judet, se va decide daca masca va fi purtata obligatoriu in aer liber Purtarea mastii de protectie in spatiile deschise aglomerate devine obligatorie in tot mai multe judete din Romania, dupa ce Guvernul a imputernicit Comitetele judetene pentru situatii de urgenta sa decida cand…

- In județul Bacau, masca ar putea deveni obligatorie și in spațiile publice deschise. Nu mai puțin de zece județe au impus pana in prezent purtarea maștii de protecție in spații publice și au luat și alte masuri pentru limitarea raspandirii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.