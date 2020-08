Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a facut apel, miercuri, la romani sa poarte masca si sa pastreze distanta, in contextul in care s-a inregistrat un nou record privind numarul de imbolnaviri cu noul coronavirus. „Dragi romani, astazi din pacate avem iarasi un record total nedorit peste 1.400 de persoane gasite…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea" al judetului Constanta, in zona a intervenit o ambarcatiunea de la punctul de salvare acvatic, care a repozitionat vasul si a salvat pasagerii de la bord. „In Eforie Nord a intervenit ambarcatiunea de la punctul de salvare…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis limitarea programului teraselor, barurilor, cluburilor operatorilor de jocuri de noroc, in Constanta si in alte cateva judete din tara. Programul teraselor, cluburilor si barurilor nu poate incepe inainte de ora 06.00 si nu poate fi prelungit…

- Masca devine obligatorie in zonele aglomerate din judetul Constanta, inclusiv in statiuni si in zonele de promenada. Masura, care vizeaza reducerea riscului de raspandire a coronavirusului, a fost stabilita de membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta si se aplica de sambata, anunța…

- Prezentatoarea Pro TV, Andreea Esca, a vorbit, luni, la postul unde lucreaza, despre ce a avut de invațat dupa ce s-a imbolnavit de COVID și are un mesaj pentru romani."Niciodata nu am judecat. Nu am subestimat un medic. mama mea a fost asistenta medicala. Aș spune ca am invțat mai multe despre…

- "Am lansat astazi o noua campanie cu un mesaj simplu: daca va aflați in situații in care distanțarea sociala este dificila, cum ar fi in mijloacele de transport public sau in magazine, va rugam sa purtați o masca. Este, de asemenea, o idee buna sa purtați o masca atunci cand vizitați pe cineva vulnerabil,…

- Unii parlamentari nu respecta masurile de siguranta in Parlament, pe timp de pandemie. Unii nu aveau manusi, iar altii nu purtau corect masca. Printre ei este si presedintele Parlamentului Zinaida Greceanii.

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut, din nou, romanilor sa respecte "distanta fizica de protectie sanitara", avertizand ca "orice crestere semnificativa a numarului de cazuri (de COVID 19 - n.r.) poate sa conduca la noi masuri de restrictii". "Asteptam sa vedem evolutia. Numai pe baza numarului de persoane…