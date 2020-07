Stiri pe aceeasi tema

- Masca de protecție devine obligatorie de la 1 august in zonele de promenada din toate stațiunile din Constanța, intre orele 18-24, a decis joi Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Programul teraselor și cluburilor ramane neschimbat deocamdata. Prefectul județului Constanța, George Niculescu,…

- Prefectul de Arges, Emanuel Soare, a anuntat ultimele masuri adoptate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, intrunit in aceasta dimineata. * De maine, masca este obligatorie și in spatii deschise, aglomerate! * Activitațile comerciale, inclusiv evenimentele private (și drive in) se incheie…