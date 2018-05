Mască exfoliantă pentru buze Nu trebuie sa apelezi la tratamente scumpe. Tot ce este necesar sunt doua ingrediente magice, pe care le ai cu siguranța in bucatarie; scorțișoara și zaharul brun, care au urmatoarele beneficii: Scorțișoara - imbunatațește circulația sangelui;

- acționeaza ca un ser de umplere cand este aplicata pe buze;

- ofera un efect de incalzire pe buze; Zaharul brun - elimina celulele moarte ale pielii;

- lasa pielea catifelata;

- hidrateaza pielea datorita agenților umectanți Maștile cu efect exfoliant sunt recomandate in sezonul rece, insa ele ar trebui… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

