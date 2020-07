Masca devine obligatorie la Washington D.C.

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Washingtonului, Muriel Bowser, a înasprit miercuri regulile privind portul mastii în capitala americana ordonând rezidentilor acesteia sa îsi acopere fata imediat ce au iesit din locuinta, noteaza AFP, citata de Agerpres. "Oamenii trebuie sa poarte masca atunci…

- Croatia a anuntat sambata ca purtatul mastii va deveni obligatoriu de saptamana viitoare in majoritatea spatiilor publice inchise, in contextul in care numarul de cazuri de coronavirus continua sa creasca, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Numarul de noi infectii a fost de 140 sambata, un record…

- Premierul Ludovic Orban a spus, vineri, ca mastile de protectie sanitara trebuie purtate, in mod obligatoriu, in spatii inchise precum mijloacele de transport in comun sau magazine, precizand ca persoanele care nu respecta aceasta regula pot fi amendate. "Cum sa nu, mastile trebuie purtate, in mod obligatoriu,…

- Purtarea mastii de protectie va ramane obligatorie in Spania, sub pedeapsa amenzii, si dupa ridicarea masurilor de izolare, pana cand coronavirusul va fi "invins definitiv", a anuntat marti ministrul sanatatii, Salvador Illa, citat de Agerpres.

- Ordinul Ministerului Sanatații și al Ministerului Afacerilor Interne, care prevede ca este obligatorie purtarea maștii de protecție in orice spațiu public inchis, a fost publicat in Monitorul Oficial. Astfel, masca de protecție a devenit obligatorie in spațiile inchise și in mijloacele de transport.…

- In ce condiții devine obligatorie masca in mașina personala Ministrul Sanatații a explicat care sunt condițiile in care devine obligatorie purtarea maștii de protecție in autoturism. ”Daca intr-o mașina sunt doi colegi de serviciu, de pilda, trebuie sa poarte masca?” l-a intrebat Ionuț Cristache pe…

- Ziarul Unirea Purtarea mastilor de protectie devine OBLIGATORIE si in orașul Cugir, incepand cu data de 1 mai Masca de protectie devine obligatorie si in orasul Cugir, acesta fiind al patrulea oras din Alba care impune obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile publice aglomerate. „Incepand…

- Masca faciala va fi obligatorie dupa 15 mai, cand va incepe relaxarea restricțiilor impuse de autoritați in Romania, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis, purtand chiar o astfel de masca de protecție, potrivit Hotnews. ”Dragii mei, așa vom arata in spațiile publice dupa 15 mai. Am decis ca…