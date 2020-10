Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie, incepand de vineri, in toate pietele, targurile si statiile de autobuz din judetul Braila, masura fiind adoptata vineri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), in vederea limitarii extinderii noului coronavirus. Masura a fost facuta…

- Masca de protectie devine obligatorie, de marti, in toate zonele aglomerate din judetul Harghita. Masura a fost adoptata vineri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) pentru limitarea raspandirii noului coronavirus.

- Autoritatile locale din 16 judete – majoritatea din sudul si estul tarii – au decis ca purarea mastii de protectie este obligatorie si in aer liber, acolo unde sunt zone aglomerate. Masura difera de la o zona la alta: in Teleorman, „masca” este orice carpa care acopera gura si nasul, in cateva judete…

- Decizia a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, informeaza Prefectura Sibiu. Masura se va aplica pentru toate persoanele, inclusiv pentru copiii care au implinit varsta de 5 ani, in urmatoarele locuri: – toate pietele agroalimentare cu program zilnic, de luni pana vineri, in intervalul…

- Masca de protectie devine obligatorie in spatiile deschise aglomerate din judetul Sibiu din 3 august, cum sunt pietele agroalimentare, targuri, balciuri, statiile de autobuz, peroane, la ceremonii funerare, in zona de parcare a Aeroportului si la Gradina Zoologica, a decis Comitetul Judetean pentru…

- Masca devine obligatorie in zonele aglomerate din judetul Constanta, inclusiv in statiuni si in zonele de promenada. Masura, care vizeaza reducerea riscului de raspandire a coronavirusului, a fost stabilita de membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta si se aplica de sambata. In urma unei…

- Viceprimarul general al Capitalei, Aurelian Badulescu a anunțat incepand de miercuri va fi introdusa obligativitatea purtarii maștilor in zona pietonala din Centrul Vechi. Decizia a fost luata in contextul in care aceasta zona are un grad foarte mare de infectare, avand in vedere zona restransa și numarul…