- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi ca in prezent Romania se afla in stare de alerta epidemiologica in contextul cresterii numarului de infectii respiratorii si a cazurilor de gripa confirmate clinic, precizand ca nu declara epidemie, intrucat ar presupune revenirea la „anumite restrictii”,…

- Doua persoane au murit din cauza gripei, a informat, joi, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Este vorba despre o femeie in varsta de 25 de ani, din Bucuresti, fara conditii medicale preexistente si nevaccinata antigripal,…

- n perioada 19 - 25 decembrie au fost raportate la nivel national 140.688 de cazuri de infectii respiratorii acute - gripa clinica, IACRS si pneumonii, a informat joi Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.In aceeasi perioada…

- In perioada 12 – 18 decembrie au fost raportate la nivel national 101.059 de cazuri de infectii respiratorii acute – gripa clinica, IACRS si pneumonii, a informat Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. In aceeasi perioada…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a informat vineri ca, la nivel national, au fost raportate, in perioada 14-20 noiembrie, 96.996 de cazuri de infectii respiratorii acute - gripa clinica, IACRS si pneumonii. In aceeasi…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica (INSP) a informat vineri ca, la nivel national, au fost raportate, in perioada 31 octombrie – 6 noiembrie, 66.623 de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a anunțat, joi, ca la nivel national au fost raportate, in perioada 17 – 23 octombrie, 79.270 de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii). In acelasi…