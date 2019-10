Consiliul Concurenței a autorizat preluarea de către Help Net a 33 de farmacii

Consiliul Concurenței a autorizat preluarea de către Help Net Farma SA a 33 de farmacii deținute de Tinos Farm SRL și Flora Farm SRL, respectiv de Proxi-Pharm SRL. Help Net, membră a grupului german Phoenix, are ca obiect principal de activitate… [citeste mai departe]