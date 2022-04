Masacrul de la Bucha: armata rusa lasa in urma sute de cadavre ale civililor uciși pe strada. Filmarile și fotografiile arata cadavrele aruncate in gropi comune, in canalizare sau arse. Unele trupuri erau abandonate de zile intregi, fiind arse. Michael Brodsky, ambasadorul israelian in Ucraina, a scris, pe Twitter, ca este profund șocat, iar uciderea civililor nu poate fi justificata. Armata ucraineana a intrat in oraș la finalul acestei saptamani, dupa ce trupele rusești s-au retras in graba din intreaga regiune a Kievului. Masacrul de la Bucha BBC a documentat uciderea a doi tineri, dupa ce…