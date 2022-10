Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a venit la Iasi pentru a se inchina la racla Sfintei Parascheva. Omul de afaceri spune ca in aceasta zi, simte sfintii mai aproape si ca mama lui a fost ajutata foarte mult de Sfanta Parascheva. „In zilele astea, mai ales la Sfanta Parascheva , la sarbatorile astea sfinte, e mult mai puternic…

- Film incredibil: Sfanta Parascheva – pelerinaj la Iași in plin comunism! Este vorba despre un film-document cu marea sarbatoare a Sfintei Cuvioase Parascheva, din 14 octombrie 1956, la Iași. Filmarea, in care se poate vedea și Patriarhul Justinian Marina, a fost scoasa la lumina de catre realizatorul…

- Ca in fiecare an, Sfanta Parascheva atrage in Iasi multimi de pelerini, printre care se strecoara si persoane publice din Romania, unele dintre ele controversate. Reporterii ZDI i-au surprins astazi in apropierea Mitropoliei pe creditorul FCSB, Gigi Becali, si pe sefa SOS, Diana Sosoaca. De asemenea,…

- UPDATE: ACCIDENT… Cele patru persoane, victime in accidentul eptrecut dimineața la Codaești erau pelerini ce veneau de la Iași, de la Sfanta Parascheva. Se pare ca, din cauza oboselii, persoana aflata la volan a adomit și mașina a parasit partea carosabila. Medicii sosiți la fața locului i-au gasit…

- Produsele alimentare care contin insecte vor incepe sa intre, usor-usor, si pe piata din Romania. Inca din primavara anului trecut, intr-o vreme in care, in Romania, nu se discuta atat de mult despre inlocuirea carnii cu insectele, studentii de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara…

- Baronul PSD de Giurgiu, Niculae Badalau, incearca disperat sa-i țina sub control pe primarii din județul Giurgiu printr-un joc murdar regizat sub umbrela Curții de Conturi a Romaniei. Badalau, de la furat saci cu grau, la butoanele Curții de Conturi a Romaniei Ca urmare a trocului politic, baronul PSD…

- Gigi Becali (64 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, considera ca Edi Iordanescu trebuie sa ii titularizeze pe Darius Olaru (24) și Andrei Cordea (23) in meciul cu Bosnia. Romania infrunta azi Bosnia, de la 21:45, in ultima runda din Liga Națiunilor (Divizia B, Grupa a 3-a, etapa #6). Partida e…

- Eugen Ion, primarul comunei Jurilovca, totodata președintele Filialei Județene Tulcea a Asociației Comunelor din Romania, a participat in noaptea de luni spre marți la o operațiune de salvare a unor turiști aflați in plimbare pe Lacul Razelm. Iata ce scrie primarul pe contul lui de Facebook: „Am incheiat…