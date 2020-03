Stiri pe aceeasi tema

- Sondajul realizat de Survey USA constata ca 100% dintre respondenți au spus DA la intrebarea „Pe baza a ceea ce știți la aceasta ora, care credeti ca sunt șansele ca dumneavoastra sa va infectati cu COVI-19?". Asta in conditiile in care sondajul a fost realizat saptamana trecuta, cand situatia in…

- Statele Unite au devenit tara cu cele mai multe cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost raportate 17.166 de noi infectii, ducand numarul total la 85.377, scrie Mediafax.Cifrele raportate la finalul zilei de joi arata ca Statele Unite au devenit tara cu cele…

- China a ridicat miercuri restrictiile drastice impuse de aproximativ trei luni in provincia Hubei, epicentrul pandemiei noului coronavirus, care a ucis peste 18.000 de oameni in lume din decembrie, relateaza AFP.

- Jucatorii si membrii staff-ului tehnic ai echipei scotiene de fotbal Heart of Midlothian au fost rugati sa accepte o diminuare cu 50 la suta a salariilor lor, din cauza consecintelor pandemiei de coronavirus, a anuntat clubul britanic, citat de AFP.Proprietara clubului, Ann Budge, a luat aceasta…

- "Europa a devenit acum epicentrul pandemiei, cu mai multe decese si cazuri raportate decat restul lumii la un loc. In fiecare zi, sunt raportate mai multe cazuri decat au fost raportate in China in perioada maxima a epidemiei", a declarat Tedros Adhanom – directorul general al OMS.La nivel global, numarul…

