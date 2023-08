Stiri pe aceeasi tema

- Parinții fetei de 16 din București, care a murit in casa prietenului ei din Piațra Neamț, sunt sfașiați de durere. Adolescenta era singurul copil al familiei, iar tatal sau o descrie ca fiind o eleva eminenta. Acesta a facut dezvaluiri cutremuratoare despre fiica sa.

- LANSARE… Partidul lui Simion, AUR, iși arata forța. Cu un an inainte de alegerile europarlamentare, acesta a facut publica lista celor 44 de candidați care se vor lupta pentru locurile alocate Romaniei in Parlamentul European. Evenimentul a avut loc la Arenele Romane din București, unde au fost prezenți…

- FLAMANZI!… O fetița din Puiești a trimis o scrisoare Catre Asociația „Nascuta Inger” din Piatra Neamț, in care iși striga disperarea și prin care cerea totodata ajutor! De la fetița am aflat ca locuiește impreuna cu inca doi frați și cu mama, in satul Galțești, comuna Puiești. Tatal și frații mai mari…

- Sindicaliștii din invațamantul vasluian au fost prezenți la cel mai mare protest din ultimii 18 ani. Aceștia au mers ieri la București unde au participat la un miting de amploare, care s-a desfașurat din Piața Victoriei pana la Palatul Cotroceni. „Am venit din aceleași motive, sa obținem mai multe…

- Motivele invocate de primarul general al Capitalei sunt lucrarile de reparații pe rețeaua de termoficare, dar și reviziile anuale in care intra CET-urile din București odata cu venirea sezonului cald. Nicușor Dan: „Problema apei calde peste vara are mai multe surse. Pe de-o parte, pe vara, CET urile…

- O fetita de 4 ani din judetul Suceava a fost transferata cu elicopterul SMURD Iasi la Bucuresti, cu arsuri pe 60 la suta din suprafata corporala. „Fetița de 4 ani din Vicovul de Sus, transferata cu ESA Iasi la București la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, cu arsura de 50-60% pe suparafata corporala…