Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetație in Grecia, alimentat de vanturi puternice, a facut ravagii in regiunea muntoasa Penteli, in apropiere de Atena, determinand autoritațile sa ordone evacuarea a cel puțin patru zone și a unui spital

- Un incendiu de vegetație in Grecia, alimentat de vanturi puternice, a facut ravagii in regiunea muntoasa Penteli, in apropiere de Atena, determinand autoritațile sa ordone evacuarea a cel puțin patru zone și a unui spital, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Pompierii portughezi au reusit luni sa izoleze doua incendii de padure si de tufisuri care faceau ravagii de mai multe zile in centrul tarii, plasat in asa-numita "stare de contingenta" din cauza riscului de incendii ca urmare a temperaturilor caniculare, informeaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta informeaza marti ca 28 de pompieri romani cu trei masini de stingere incendii de padure si o cisterna de mare capacitate intervin in zona regiunii Schimatari, situata la nord de Atena, Grecia, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu care afecteaza o…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta informeaza marti ca 28 de pompieri romani cu trei masini de stingere incendii de padure si o cisterna de mare capacitate intervin in zona regiunii Schimatari, situata la nord de Atena, Grecia, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu care afecteaza o suprafata…

- O echipa formata din 28 de pompieri romani intervine pentru stingerea unui incendiu in regiunea Schimatari, aflata la nord de capitala Greciei, transmite marți, 5 iulie, Departamentul pentru Situații de Urgența, citat de Agerpres.Pompierii romani participa la intervenție cu trei masini de stingere si…

- 28 de pompieri romani intervin in zona regiunii Schimatari, situata la nord de Atena, pentru stingerea unui incendiu care afecteaza o suprafata considerabila de vegetatie uscata, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). Pompierii din Romania, alaturi de cei eleni, au salvat o ferma…

- Un mare incendiu de vegetatie a scapat de sub control in nordul Atenei luni, iar autoritatile au fost nevoite sa dispuna evacuarea unui oras de coasta din apropiere ca masura de precautie, relateaza Reuters. Incendiul a izbucnit din cauza vanturilor puternice in zona Schimatari, la aproximativ 50 de…