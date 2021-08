Stiri pe aceeasi tema

- „In aer era un sentiment general ca probabil am fi murit daca acel avion nu ne-ar fi luat”, spune jurnalistul afgan Ramin Rahman, pentru The Guardian . Tanarul de 27 de ani a fost evacuat, luni, din țara aflata sub controlul talibanilor cu un avion militar american, alaturi de alte sute de persoane.…

- Luptatori talibani din capitala afgana, Kabul, au inceput luni sa adune armele detinute de civili, deoarece oamenii nu mai au nevoie de ele pentru protectia personala, a declarat un reprezentant al talibanilor. ''Intelegem ca oamenii au pastrat armele pentru siguranta personala.…

- Intrarea talibanilor in Kabul, capitala Afganistanului, a provocat un val de frica și teama printre oameni, iar acum mulți incearca sa plece in alte țari ca sa scape de represalii. Inclusiv președintele țarii, Ashraf Ghani, a fugit din țara, declarand ca a vrut sa evite o baie de sange. Citeva ore dupa…

- Fortele armate germane au trimis un avion de transport A400M in Afganistan pentru a ajuta la evacuarea cetatenilor germani si a angajatilor locali afgani, transmite DPA. Avionul a decolat luni de la baza aeriana Wunstorf, din landul Saxonia Inferioara, cu destinatia Kabul. Potrivit unor surse din domeniul…

- Talibanii ar urma sa anunte ca au preluat controlul intregii tari si ca aceasta a devenit Emiratul Islamic al Afganistanului, a afirmat un oficial al insurgentilor pentru Press Association, potrivit The Guardian.

- Un locuitor din capitala Afganistanului a relatat, pentru publicația The Guardian , care este atmosfera pe strazile din Kabul, dupa ce talibanii au au intrat in oraș , dar și ce temeri au oamenii. „Situația este groaznica”, spune el. Publicam mai jos traducerea integrala cu marturia lui „Oamenii se…

- O jurnalista in varsta de 22 de ani din nordul Afganistanului a povestit pentru The Guardian, sub protecția anonimatului, calvarul prin care trece, dupa ce talibanii au pus stapanire pe regiunea in care locuia. „Saptamana trecuta eram reporter. Astazi nu mai pot semna articole cu numele meu. Toata viața…