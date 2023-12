Stiri pe aceeasi tema

- La „Ferma Dacilor”, pensiunea din satul Tohani, județul Prahova, care a ars marți dimineața, se aflau 26 de persoane in momentul in care aceasta a luat foc. Potrivit autoritaților, acolo avea loc o petrecere privata, la care participa „foarte mult tineret”. Un barbat care a murit, in timp ce incerca…

- Un puternic incendiu a izbucnit marti dimineata la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. Cinci persoane au murit și 3 sunt date disparute. Potrivit informatiilor. In pensiunea Ferma Dacilor erau cazate 26 de persoane. Din cele 26 de persoane cazate in pensiune, 12…

- Șase morți in urma tragediei de la Tohani, județul Prhova, printre aceștia fiind și fiul patronului pensiunii. Alți doi oameni sunt cautați in continuare. Conform martorilor, cu o seara inainte, patronul ar fi mutat persoanele cazate pentru ca se defectase centrala.

- In aceasta dimineața, in localitatea Tohani s-a produs un incendiu la un operator economic cu funcțiuni de cazare și restaurant. Pentru gestionarea situației operative, la nivelul județului Prahova a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Astfel, au fost angrenate urmatoarele forțe de intervenție:…

- Pensiunea din localitatea prahoveana Tohani nu avea autorizație de securitate la incendiu, a anunțat marți dimineața Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, dupa ce un incendiu violent a distrus Ferma dacilor, cel puțin trei persoane fiind gasite carbonizate.Nereguli fusesera descoperite…

- In aceasta dimineața, un incendiu puternic a izbucnit la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. Complexul, care funcționa fara autoritate, a adus sfarșitul a trei persoane, in timp ce alte cinci persoane sunt cautate in cladirea incendiata. Iata cine este Cornel Dinicu,…

- Pensiunea din Tohani, județul Prahova, unde a izbucnit marți un incendiu in care au murit un adult și un copil, nu are autorizație de securitate la incendiu, potrivit ISU Prahova.Potrivit ISU Prahova, pensiunea unde a izbucnit incendiul nu are autorizație de securitate la incendiu., conform Mediafax.…

- Un incendiu urias a izbucnit in urma cu putin timp la o pensiune din satul Tohani, judetul Prahova. La nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de interventie. Secretarul de stat in MAI Raed Arafat afirma ca sunt cautate persoanele care erau cazate la etajul cladirii. Potrivit unor surse, opt persoane,…