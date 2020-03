Stiri pe aceeasi tema

- Fiica unui barbat care a murit din cauza noului coronavirus, la Suceava, a facut dezvaluiri cutremuratoare. Femeia a povestit cum mama ei a implorat sa afle care este starea soțului ei, care s-ar infectat cu COVID-19 in spital.

- Inca șapte pacienți infectați cu COVID-19 s-au stins, astfel ca bilanțul morților in Romania ajunge la 37. Este vorba despre: 31. Barbat, 65 ani, jud. Arad, internat in Spitalul Județean Arad, transferat in data de 22.03.2020 in secția, iar in data de 25.03.2020 transferat la Spitalul de Boli Infecțioase…

- Printre cazurile testate la Iași cu rezultat pozitiv trimise de la Piatra Neamț este și al unui medic pneumolog care lucra in Policlinica și la o clinica privata din Piatra Neamț. Impreuna cu o persoana apropiata a luat contact direct cu o persoana din Suceava, care la randul ei a fost in contact cu…

- In cursul serii trecute au fost raportate inca 3 decese confirmate cu COVID-19. 15. Barbat, 63 ani, din judetul Neamt, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași in sectia de ATI, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020. 16. Femeie, 70 ani, din judetul Suceava, internata in SJU Suceava, confirmata…

- O a patra persoana confirmata pozitiv cu COVID 19 a decedat luni dimineata, 24 martie. “In aceasta dimineața a fost inregistrat al patrulea deces al unei persoane confirmata pozitiv la COVID 19. Este vorba despre o femeie in varsta de 72 ani, internata in data de 21 martie 2020 in Spitalul județean…

- Senatorul liberal Vergil Chitac a fost confirmat pozitiv cu COVID – 19 vineri, 13 martie. Parlamentarul a fost transportat impreuna cu soția și cu asistentul sau, la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta cu o ambulanța SMURD, fara a fi foloisa izoleta. Irina, fiica acestuia, a postat pe Facebook…

