Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a aruncat cu casca de motociclist intr-o persoana ce se deplasa pe o trotineta in apropierea intersectiei dintre Calea Vitan Barzesti si Soseaua Oltenitei din Capitala, determinand-o sa treaca de axul despartitor dintre cele doua sensuri de deplasare si sa fie lovita mortal de un autoturism,…

- Un tanar din Bucuresti care circula pe o trotineta electrica a murit miercuri seara, pe o strada din Sectorul 4, dupa ce a fost lovit si proiectat intr-o masina de un motociclist cu care intrase in conflict in trafic. Laurentiu Trica Mitici (Americanu') este cercetat acum pentru omor iar procurorii…

- Un tanar din Bucuresti care circula pe o trotineta electrica a murit miercuri seara, pe o strada din Sectorul 4, dupa ce a fost lovit si proiectat intr-o masina de un motociclist cu care intrase in conflict in trafic. Laurentiu Trica Mitici (Americanu') este cercetat acum pentru ucidere din culpa.

- Va prezentam pimlee imagini cu tragicul incindent din capitala, an urma ciruia un tana care se plimba cu trotineta a murit. Un motociclist și victima s-ar fi luat la cearta in trafic, iar lucrurile au degenerat. Din pacat,e pana la venirea ambulanței, barbatul a murti.

- Un tanar pe trotineta, șicanat in trafic de un motociclist, a intrat pe contrasens și a murit calcat de o mașina. A aruncat cu casca in el. O șicanare in trafic intre un motociclist și un tanar cu trotineta s-a sfarșit cu o tragedie, pe Șoseaua Vitan din București. Accidentul s-a petrecut miercuri,…

- Un caz șocant s-a produs loc in Capitala. Un tanar care mergea pe o trotineta a sfarșit in condiții cumplite, in urma a ceea ce se contureaza a fi fost o șicanare in trafic. Episodul cu urmari tragice a avut loc miercuri seara, pe o strada din sectorul 4 al Capitalei. La fața locului au […] The post…

- UPDATE: Motociclistul a fost reținut. Barbatul are 52 de ani și este un pasionat impatimit al motoarelor. Paradoxal este faptul ca, impreuna cu grupul lui de prieteni, barbatul facea tot felul de acte de caritate, și chiar milita pentru siguranța traficului rutier, potrivit paginii lui de facebook.…

- Un tanar din București care circula pe o trotineta electrica a murit, dupa ce a fost lovit și proiectat intr-o mașina de un motociclist, cu care intrase in conflict in trafic, potrivit unor surse din Poliția Capitalei, citate de G4Media. Incidentul a avut loc miercuri seara pe o strada din sectorul…