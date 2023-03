Stiri pe aceeasi tema

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, Protopopiatul Ortodox Sebeș a inițiat un program catehetic interactiv, desfașurat in contextul celebrarii „Lunii pentru viața”. Activitațile, derulate sub egida „File din jurnalul unui preot”, sunt organizate in baza…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, in perioada Postului Mare, ASCOR – Filiala Alba Iulia organizeaza, ca in fiecare an, o serie de conferințe duhovnicești. Prima intalnire din acest an se va desfașura joi, 9 martie 2023, avandu-l ca invitat special pe…

- Duminica, 5 martie 2023, incepand cu ora 16.00, in Parohia Ortodoxa Romana „Schimbarea la Fața” din Manarade, Protopopiatul Blaj, s-a desfașurat un minunat moment cultural-religios. Concertul de pricesne „Blandul Pastor”, organizat cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al…

- Luni, 6 februarie 2023, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a efectuat o serie de vizite pastorale in orașul Marii Uniri. Incepand cu ora 11.00, IPS Irineu, insoțit de catre parintele protopop Teofil Slevaș, a poposit in cadrul a trei parohii din municipiul Alba Iulia. Prima comunitate vizitata…

- Marți, 31 ianuarie 2023, de la ora 10.00, Inaltpreasfintitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a efectuat o vizita pastorala la Seminarul Teologic Ortodox „Sfantul Simion Stefan” din vechea Cetate a Balgradului. IPS Irineu s-a intalnit cu elevii clasei a XI-a C, specializarea Științe sociale,…

- Afectata de amprenta timpului, capela militara cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil” din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia avea nevoie de restaurare și reinnoire pentru a-i conferi din nou unicitate, splendoare și insuflețire, in așteptarea sfințirii, la jumatatea lunii…

- Marți, 17 ianuarie 2023, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a efectuat o serie de vizite pastorale in protopopiatul Aiud. De la ora 10.00, acesta, insoțit de catre parintele protopop Ioan Bogdan, a poposit in mijlocul a cinci comunitați de credincioși din cuprinsul protoieriei,…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sambata, 14 ianuarie 2023, in ziua inainte-comemorarii marelui poet național Mihai Eminescu, in biserica „Adormirea Maicii Domnului" din municipiul Targu-Mureș, a avut loc premierea participanților la concursul local…