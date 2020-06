Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aglomerata pentru Liza Sabau și Gabriel Fereșteanu, colegii care fac emisiunea de seara de la Virgin. Miercuri, cei doi au sunat, in direct, cațiva dintre cei mai cool șefi din Romania. Ascultatorii le-au dat tot felul de misiuni alaturi de telefoanelor șefilor. De la mariri de salariu, la…

- Ionuț a avut grija de nepoții lui de 2 și 4 ani. Timpul s-a scurs repede, pentru ca Ionuț a fost prins cu tot felul de activitați. Puzzle, sport cu un body builder de pe Youtube, Frank, la solicitarea insistenta a nepotului mai mare. S-a terminat antrenamentul și l-au repetat, la cerere: Inca o dataaa!...…

- Adina ne-a facut o surpriza azi. Pentru ca iși dorește foarte tare sa caștige un hoodie, a compilat mai multe raspunsuri caștigatoare din edițiile anterioare de la Marțea extraentuziasmata.

- Custodele Coroanei, Margareta, presedintele Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, transmite, intr-un mesaj adresat de ziua acestei organizatii, ca solidaritatea milioanelor de voluntari si angajati din lume implicati in lupta cu noul coronavirus ne va ajuta sa depasim

- 55 de cadre medicale, sanitare și personal auxiliar din cadrul Spitalului Județean Baia Mare au fost detașațe, inca de la inceputul lunii aprilie 2020, in Spitalul de Pneumoftiziologie ”Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare, pentru a fi in prima linie in lupta cu acest inamic invizibil, coronavirusul SARS-CoV-2,…

- Cantareata americana Taylor Swift, ale carei concerte programate pe 25 si 26 iulie ar fi trebuit sa inaugureze SoFi Stadium din Los Angeles, o arena construita cu 5 miliarde de dolari, a anuntat vineri ca isi amana toate reprezentatiile live prevazute pentru restul anului 2020 din cauza pandemiei de…

- Plenul Senatului a adoptat, miercuri, propunerea legislativa a unor parlamentari PSD care prevede acordarea de pensie de urmas copiilor cadrelor medicale decedate in lupta cu noul coronavirus.Proiectu de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale…

- Ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, a transmis, luni seara, un mesaj atat militarilor activi și in rezerva, cat și populației civile.Mesajul ministrului Apararii, Nicolae Ciuca:"Doresc sa transmit acest mesaj atat militarilor activi și in rezerva cat și populației. Indiferent de regiunea țarii…