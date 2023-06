Stiri pe aceeasi tema

- Alertele de raid aerian au fost activate in Kiev și in toate regiunile Ucrainei noaptea trecuta. Forțele aeriene au avertizat ca exista amenințari de atacuri cu rachete. O explozie puternica a avut loc dis de dimineața in apropierea portului Mariupol ocupat de ruși. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos,…

- Nikolai Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei și unul dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Putin, i-a raportat președintelui rus distrugerea a 13 tancuri și a 59 de vehicule blindate de infanterie occidentale de la inceputul contraofensivei Ucrainei.

- Oficialii americani cred ca astfel de agenți pro-ucraineni din interiorul Rusiei s-au aflat in spatele atacului cu drone care a vizat Kremlinul la inceputul lunii mai, iar acestea au fost lansate din interiorul Rusiei.Potrivit CNN, oficialii americani nu au certitudinea ca toate atacurile aeriene au…

- Un comandant din cadrul contingentului militar al Federației Ruse in Forțele Mixte de Menținere a Pacii, care activeaza la Nistru, a sfidat legile Republicii Moldova atunci cand a participat la un eveniment public pe 7 mai curent, scrie Ziarul Național . Mai exact, reprezentantul Rusiei și-a pus panglica…

- O delegatie a Subcomisiei pentru Securitate si Aparare din Parlamentul European se afla in Romania si va face un popas la Grupul de lupta NATO de la Cincu. O delegatie a Subcomisiei pentru Securitate si Aparare din Parlamentul European se afla in vizita oficiala in Romania si Republica Moldova, primul…

- Rușii acuza Ucraina ca a incercat sa atace Kremlinul cu drone, dar ca atacul a fost respins cu succes, conform unui comunicat al serviciului de presa al dictatorului rus, scrie agenția ruseasca Tass.

- Administrația Biden a anunțat luni ca Rusia a pierdut peste 100.000 de militari - morți și raniți - in cadrul ofensivei de iarna din Ucraina, declanșate in luna decembrie a anului trecut. Numarul „uluitor” de pierderi inregistrate in armata rusa in ultimele cinci luni reprezinta un semn clar ca acțiunile…

- Rușii recurg și la armament vechi de 60 de ani pentru a-și pastra pozițiile, mai arata documentele. Iar cel mai ingrijorator este faptul ca rușii se pot folosi de aceste dezvaluiri pentru a intoarce razboiul in beneficiul lor, avertizeaza analiștii. Documentele secrete ale americanilor arata ca, dupa…