Mii de cetățeni au manifestat sambata pe strazile Budapestei in sprijinul persoanelor LGBT și impotriva legii adoptate recent ce interzice educația sexuala in școli, sub pretextul ca se promoveaza homosexualitatea și schimbarea de gen. Este bine cunoscut ca premierul ungar Viktor Orban, la putere din 2010, a devenit de-a lungul anilor ținta criticilor partenerilor europeni […]